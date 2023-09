IT-alert: oggi i test in Valle d'Aosta e Veneto. Rinvio nel Lazio

Verso mezzogiorno, i cellulari delle persone nelle regioni di Val d'Aosta e Veneto, o nelle zone circostanti, riceveranno un nuovo messaggio di test IT-alert. Il test inizialmente programmato per oggi, giovedì 21 settembre, è stato rinviato nel Lazio a causa di un'allerta gialla per temporali nella regione. Le date dei test potevano essere soggette a modifiche se i servizi regionali di Protezione Civile fossero coinvolti in situazioni di emergenza o allerte durante il giorno del test. La nuova data verrà comunicata sul sito www.it-alert.gov.it. I dati raccolti finora, che ammontano a quasi 2 milioni di questionari compilati in forma anonima, sono cruciali per investigare le cause dei problemi segnalati e consentire agli operatori di telefonia mobile di migliorare il processo di invio dei messaggi, la copertura delle celle telefoniche e il funzionamento dei dispositivi come telefoni, tablet e smartwatch.



Prossimi test regionali:



- 26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento

- 27 settembre in Liguria

- 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano

La nuova data dei test per il Lazio verrà stabilita successivamente.