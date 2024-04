Israele: «Non c'è altra scelta che rispondere all'Iran»

Da Israele arrivano parole di minaccia verso l'Iran. «Non c'è altra scelta che una risposta all'Iran» hanno detto i vertici dell'esercito. E secondo i media che hanno ricevuto notizie dall'intelligence interna si dicono convinte che un'azione arriverà già nelle prossime ore.

Difficile, se non esclusa, un'azione in territorio iraniano. Più probabile che gli obiettivi dell'attacco saranno le postazioni di Hezbollah in Libano