Israele: «Il piano potrebbe anche non essere l'invasione di Gaza»

L'esercito israeliano sta effettuando preparativi per le prossime fasi del conflitto con Hamas, ma i dettagli dei piani potrebbero differire dalla prevista invasione terrestre nella Striscia di Gaza. Questa affermazione è stata fatta dal portavoce militare Daniel Hecht durante un briefing con i giornalisti. Hecht ha dichiarato: "Ci stiamo preparando, ma non abbiamo ancora divulgato i dettagli dei piani. Non tutti i piani riguardano un'offensiva via terra; potrebbe esserci una strategia diversa in considerazione". Inoltre, è stata menzionata la minaccia di attacchi da parte di Hezbollah contro l'insediamento di Metulla, con l'Esercito israeliano avvertendo che risponderà con forza se si verificherà un grave errore.