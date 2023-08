Intercettato drone USA sul Mar Nero

Un caccia russo Su-30 ha intercettato con successo un drone da ricognizione americano Mq-9A Reaper sul Mar Nero, evitando la sua violazione dello spazio aereo russo. Questa notizia è stata riferita dalle forze armate di Mosca tramite l'agenzia Tass.

Secondo le informazioni russe, i radar hanno rilevato un aereo avvicinarsi al confine dello Stato della Federazione Russa. Per identificare l'aereo e prevenire una violazione, è stato mandato in aria un Su-30. L'equipaggio del caccia russo ha identificato il velivolo come un drone Mq-9A Reaper dell'US Air Force. In risposta, il drone ha eseguito un'inversione a U, come riportato dalla Tass.