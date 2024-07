Inchiesta su Venezia: Indagato il sindaco Brugnaro, arrestato l'Assessore Boraso

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è sotto indagine nell'ambito di un'inchiesta che ha portato all'arresto dell'assessore comunale alla Mobilità, Renato Boraso, insieme ad altre persone. Tra gli indagati figurano anche il capo di Gabinetto del sindaco e direttore generale del Comune, Morris Ceron, e il vicecapo di Gabinetto, Derek Donadini. La vicenda riguarda la vendita dell'area dei "Pili" all'imprenditore Chiat Kwong Ching di Singapore, con particolare attenzione al blind trust che gestisce il patrimonio di Brugnaro.

L'abitazione di Boraso è stata perquisita. Complessivamente, l'inchiesta coinvolge 18 persone e ha portato a dieci misure cautelari: due arresti in carcere e sette ai domiciliari. Tra gli arrestati figurano funzionari comunali e dell'azienda dei trasporti comunale Actv, come il direttore generale Giovanni Seno e il responsabile del settore appalti, Fabio Cacco. Per sei indagati è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici per 12 mesi.

Renato Boraso, 56 anni, residente a Favaro Veneto, è laureato in Economia Aziendale e ha una lunga carriera politica alle spalle, iniziata con Forza Italia e proseguita con la lista civica in appoggio a Brugnaro. Nella giunta attuale, ricopre il ruolo di assessore alla Mobilità, Infrastrutture stradali, Viabilità, Piano del traffico, Rapporti con le Municipalità e il mondo dell'agricoltura.