Il Senato boccia l'emendamento della Lega sul terzo mandato

Giornata ad alta tensione al Senato dove era in discussione il decreto elezioni. tensione perché la Lega ha deciso di non ritirare e di portare in votazione l'emendamento che prevedeva il via libera al Terzo MAndato. Il voto dei senatori ha bocciato l'emendamento.

Alta tensione però legata anche ad un altro emendamento sempre del partito di Salvini sull'abolizione del ballottaggio nei comuni sopra i 15 mila abitanti se uno dei candidati aveva ottenuto più del 40%. Una proposta contestata anche da Fratelli d'Italia che ne ha chiesto il ritiro e che soprattutto ha fatto gridare all'attacco della democrazia e delle regole democratiche da parte dell'opposizione.