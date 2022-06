I russi si ritirano dall'Isola dei Serpenti

Ore 11.10 - L'annuncio da Mosca

La Russia ha annunciato il ritiro delle forze militari dall'Isola dei Serpenti "per non ostacolare gli sforzi dell'Onu per liberare le esportazioni alimentari ucraine". Lo riferisce l'agenzia di stampa Tass. "Il 30 giugno, in segno di buona volontà, le forze armate russe hanno completato i loro compiti sull'Isola dei Serpenti e hanno ritirato una guarnigione di stanza lì", ha affermato il

ministero della Difesa in una nota.