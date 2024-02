Ufficiale: Hamilton sarà pilota Ferrari dal 2025

La Ferrari ha annunciato ufficialmente che Lewis Hamilton sarà pilota della Rossa a partire dalla stagione 2025. Contestualmente la Mercedes ha salutato il britannico che ha commentato così il passaggio di scuderia: "Per me alla Mercedes sono stati 11 anni incredibili e sono orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto insieme - sono le parole del pilota contenute nel comunicato ufficiale rilasciato dalla scuderia -. La Mercedes è parte della mia vita da quando avevo 13 anni: è un posto in cui sono cresciuto, quindi decidere di andare via è una delle più difficili che abbia mai preso. Penso però sia il momento giusto per compiere questo passo e sono molto felice della nuova sfida che mi aspetta. Sarò sempre grato del supporto ricevuto dalla famiglia Mercedes, in particolare a Toto Wolff per la sua amicizia e la sua leadership: anche per questo voglio chiudere al massimo livello possibile. Per ora penso solo a dare il 100% in questa stagione e trasformare il mio ultimo anno per le Frecce d’Argento in uno da ricordare".