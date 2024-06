Hamas accetta il cessate il fuoco e apre ai negoziati

Hamas ha accettato la risoluzione di cessate il fuoco votata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e si dice pronta a negoziare i dettagli. Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas, ha dichiarato che spetta agli Stati Uniti garantire che Israele rispetti l'accordo. Tuttavia, un funzionario israeliano anonimo ha affermato che Israele non terminerà la guerra finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi militari. Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha confermato l'impegno del premier israeliano Netanyahu per il cessate il fuoco a Gaza.