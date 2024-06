Giornata record per il caldo: bollino rosso a Perugia e allerta in altre 15 città

Il caldo non allenta la morsa e oggi arriva il primo bollino rosso dell'anno per il caldo. La città in cui l'allerta è massima è Perugia. Salgono a 15 le città in arancione, in 10 regioni. Domani i centri in rosso saranno in 8, tra cui Roma e Palermo. Uno studio mostra come le morti per il caldo sono in costante aumento in Europa a partire dal 2013. Tragedia in Arabia Saudita dove oltre 900 i musulmani sono morti in questi giorni nel corso del tradizionale pellegrinaggio dell'Hajj.

Powered by