Superbonus, Giorgetti esclude proroga nelle forme «finora conosciute»

Per il Superbonus al 110% attualmente il governo non ha in programma nuove proroghe. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al question time alla Camera: «Non è intenzione del governo procedere alla proroga delle misure relative agli interventi nelle forme finora conosciute». Il Ministro ha ricordato che si tratta di «misure pagate da tutti gli italiani che hanno interessato meno del 3% del patrimonio immobiliare esistente: prime e seconde case, al mare e ai monti, di ricchi e di poveri, e anche sei castelli», ha spiegato. «Il mercato di acquisto dei crediti è ripartito anche grazie all'impegno del governo e alla certificazione della natura di tali crediti. Sono allo studio dell'esecutivo strumenti attraverso i quali consentire la verifica della bontà di quelli ancora in possesso di cittadini e imprese e sorti nel periodo antecedente l'introduzione dei vincoli di appropriatezza: tale circostanza dovrebbe contribuire a rimuovere gli ostacoli frapposti alla loro cessione».