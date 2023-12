Giorgetti: «Non ho mai detto che avremmo ratificato il Mes»

Si è svolta la tanto attesa audizione alla Camera del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sulla Manovra Economia ma anche dopo le frizioni per le sue frasi sul Mes.

«Non ho mai detto in nessuna sede che avremmo ratificato il Mes», ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. «Dopo il quarto rinvio del voto, ho detto che una decisione il Parlamento avrebbe dovuto prenderla, per responsabilità. Il Parlamento ha votato, e l’ha fatto come avevo anticipato io in sede europea, avevo detto che con una larga maggioranza l’esito sarebbe stato il no al Mes», ha aggiunto.

Sulla Manovra, il titolare del dicastero dell'economia ha spiegato che dopo le ultime modifiche la situazione è migliorata: «on riferimento all'esame della legge di bilancio l'esame del Senato ha prodotto una serie di cambiamenti che hanno nel complesso" prodotto "un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica. Non ci saranno manovre aggiuntive».