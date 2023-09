Gentiloni: «Le polemiche danneggiano l'Italia»

«Non rispondo a polemiche che danneggiano l'Italia». così Paolo Gentiloni in risposta alla domanda di un cronista dopo l'accusa del premier Meloni ieri in India per il G20 sullo stallo nelle operazioni burocratiche per la cessione di Ita a Lufthansa.

Il premier infatti aveva dichiarato che l'Italia «è in attesa di una risposta dall'Europa». Dal canto suo Bruxelles ha subito risposto dando colpe e responsabilità a Palazzo Chigi.

Un rimpallo di responsabilità da cui non sembra vedersi un'uscita in tempi brevi