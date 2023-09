Funivia del Mottarone, chiesto il processo per 8 (compreso Leitner)

Per l'incidente della Funivia del Mottarone, che causò 14 vittime per il distacco di una cabina della funviai,, la Procura di Verbania ha chiesto il processo per otto persone, tra fisiche e giuridiche. Si tratta, oltre alle due società, di Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, allora rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto e, per Leitner, il gruppo incaricato della manutenzione, Anton Seeber, presidente del cda, Martin Leitner, consigliere delegato e Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. Per gli indagati le accuse contestate sono attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime e solo per Tadini e Perocchio anche il falso. A decidere sull'eventuale rinvio a giudizio sarà il giudice per l'udienza preliminare.