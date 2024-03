Fitto: «come performance sul Pnrr siamo primi in Europa»

In termini di performance l’Italia risulta essere la migliore in Ue secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla Commissione europea. Inoltre, “abbiamo raggiunto gli obiettivi della quinta rata, siamo stati il primo e unico Paese a richiederla e in questi giorni sono in corso di verifica il raggiungimento degli obiettivi". Così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso delle comunicazioni alla Camera.