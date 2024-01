Ferragni: si va verso l’ipotesi di truffa

La relazione depositata oggi dalla Guardia di Finanza in Procura a Milano sul caso del pandoro griffato Chiara Ferragni potrebbe cambiare la prospettiva dell'indagine, attualmente senza indagati e titolo di reato. Grazie a una serie di email valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'Antitrust, l'ipotesi di reato potrebbe passare da frode in commercio a truffa. Stamani, il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha depositato una prima annotazione, collegata al caso del pandoro, che ha già portato a una multa per pubblicità ingannevole in materia di beneficienza. Gli inquirenti dovranno ora valutare la nuova prospettiva offerta dalle email acquisite, e si ipotizza che il reato di truffa possa presto portare alle prime iscrizioni nel registro degli indagati.