Femminicidio nel padovano. Si costituisce il compagno

Una donna di 56 anni di origine romena è stata uccisa nella sua casa a Tombolo, nel Padovano. Le autorità locali, guidate dai carabinieri di Padova, hanno già individuato un possibile sospettato per questo terribile atto. Un magistrato è in arrivo sul luogo del crimine per condurre le indagini. Al momento, non disponiamo di dettagli sulla modalità con cui la donna è stata uccisa. Tuttavia, un uomo si è presentato volontariamente alle autorità, dichiarandosi colpevole dell'omicidio. Il presunto autore dell'atto è un uomo di 49 anni di nazionalità marocchina, e sembra che avesse una relazione sentimentale con la vittima. Ha informato i carabinieri di Tombolo che aveva commesso l'omicidio poco prima ai danni della donna di 56 anni.