Evan Gershkovich: condannato a 16 anni in una colonia penale di massima sicurezza

Il giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è stato condannato a 16 anni di prigione per spionaggio da scontare in una colonia penale di massima sicurezza in Russia. La notizia è stata resa nota dalla Corte, citata da Interfax.

Evan Gershkovich, corrispondente del Wall Street Journal, è stato arrestato 15 mesi fa e recentemente è comparso davanti al tribunale di Yekaterinburg con l'accusa di spionaggio. Molti osservatori ritengono queste accuse infondate e fabbricate da Mosca. Il Wall Street Journal ha definito il processo una "farsa". Le autorità russe sostengono che Gershkovich abbia raccolto informazioni segrete su una fabbrica di carri armati per conto della CIA, ma non hanno presentato prove a sostegno delle loro accuse. Il processo si è svolto a porte chiuse, riflettendo un periodo storico in cui la libertà di stampa in Russia è gravemente compromessa e il dissenso è sistematicamente represso.