Draghi: «Tutti devono fare uno sforzo per la pace. Anche gli Usa»

Ore 17.30 - La conferenza stampa del premier dopo l'incontro con Biden

"L'incontro di ieri con il presidente Biden è andato molto bene. In questo incontro ci siamo trovati d'accordo sul fatto che bisogna sostenere l'Ucraina - ha esordito il presidente Draghi - ma bisogna anche cominciare a parlare di pace. E deve essere una pace che vuole l'Ucraina'. "Abbiamo concordato che occorre continuare a sostenere l'Ucraina e a fare pressione su Mosca ma anche cominciare a chiedersi come si costruisce la pace. Il percorso negoziale e' molto difficile ma il primo punto punto e' come costruire questo percorso negoziale, deve essere una pace che che vuole l'Ucraina, non una pace imposta". Lo ha detto il premier Mario Draghi in una conferenza stampa all'ambasciata italiana a Washington dopo l'incontro ieri con Joe Biden alla Casa Bianca. "La guerra ha cambiato fisionomia, inizialmente era una guerra in cui si pensava ci fosse un Golia e un Davide, essenzialmente di difesa disperata che sembrava anche non riuscire, oggi il panorama si è completamente capovolto, certamente non c'è più un Golia, certamente quella che sembrava una potenza invincibile sul campo e con armi convenzionale si è dimostrata non invincibile"