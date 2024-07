Donald Trump sceglie J.D. Vance come candidato alla Vice Presidenza

L’ex presidente e attuale candidato repubblicano Donald Trump ha annunciato che il senatore J.D. Vance sarà il suo candidato alla vice presidenza degli Stati Uniti. L'annuncio è stato fatto lunedì pomeriggio durante la Convention del partito Repubblicano a Milwaukee, Wisconsin. Vance, ex manager di 39 anni, è stato eletto senatore in Ohio nel 2023 ed è uno dei più ferventi sostenitori di Trump, spesso elogiandolo in apparizioni televisive e pubbliche. Da giorni, il suo nome era tra i più citati per il ruolo di vice presidente.