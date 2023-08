Neve in Marmolada, in vetta fino a 15 centimetri

Sul Nordest d’Italia (Veneto) la Marmolada è tornata a registrare temperature sotto lo zero, anche di giorno. A Punta Penia (3.334 metri), dov'è situato il rifugio di Carlo Budel, la minima è stata di – 3.1, mentre la massima non è andata oltre -1, come si apprende dalle fonti. Stamattina di misuravano 10-15 centimetri di neve fresca. I fiocchi bianchi sono caduti la notte scorsa, con buona intensità nella parte più alta del massiccio. In virtù di questo crollo termico, il gruppo montuoso è stato imbiancato da abbondanti nevicate ed è stato un vero toccasana per l'ambiente, dopo che ha sofferto le alte temperature degli ultimi due anni.