Sfumato il sogno di Musetti a Roma. In finale al Foro Italico ci va Alcaraz

Roma sognava una finale tutta italiana al Foro Italico e invece il primo a qualificarsi per l’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia previsto domenica, è lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha battuto in due set il nostro Lorenzo Musetti.

Quando si arriva a questo livello e si ha davanti un avversario forte come lo spagnolo (che da lunedì sarà numero due al mondo) serve la giornata perfetta. E invece Musetti ha commesso tanti errori soprattutto nel primo set non riuscendo ad arginare la potenza di Alcaraz e sbagliando molto nella risposta al servizio.

Il cammino di Musetti a Roma resta eccezionale come certe giocate del carrarino che hanno fatto impazzire il popolo del Foro Italico, da lunedì Musetti salirà all’ottavo posto nel ranking mondiale, è in continua crescita e ha acquisito la consapevolezza di poter giocare alla pari con i migliori del mondo anche se contro Alcaraz non ci è riuscito fino in fondo.

La prima parte della partita non è spettacolare, Musetti sbaglia tanto ma non sempre lo spagnolo ne approfitta. Non funziona il servizio di Musetti che perde tre dei primi cinque turni di battuta, ma Alcaraz non ha il killer instict e Musetti recupera fino al 4-3, poi si innervosisce, perde il set (6-3) e spacca la racchetta per il nervosismo. Lorenzo però riesce a ritrovare se stesso e nel secondo set lotta alla pari sfoderando anche qualche colpo dei suoi: l’equilibrio si trascina fino al tie-break e qui lo spagnolo ha l’accelerazione decisiva e chiude 7-4.