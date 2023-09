Colf e badanti: fino a 80 euro in più a famiglia

L'inflazione sta causando un aumento delle spese delle famiglie italiane per colf, badanti e baby sitter. Secondo il Rapporto Assindatcolf, nonostante il settore domestico abbia rappresentato il 5,6% dell'occupazione nazionale nel 2022, con 1.429.000 collaboratori (sia regolari che non), l'aumento dell'inflazione ha portato a un aumento medio di 58 euro nei costi dei servizi di assistenza offerti dai collaboratori domestici nei primi sei mesi del 2023 (passando da 733 euro a gennaio a 791 euro a luglio). Questo implica un incremento di quasi 80 euro netti per le badanti, mettendo a dura prova i bilanci familiari.