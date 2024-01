Ancora guai per Chiara Ferragni. L'influencer è indagata anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi

Chiara Ferragni è attualmente oggetto di un'indagine penale a Milano, dove è stata iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di truffa aggravata. Questa situazione non riguarda solo il controverso pandoro Pink Christmas della Balocco, ma si estende anche alle questioni legate alle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e alla bambola Trudi. L'ufficio del procuratore di Milano ha presentato un atto lo scorso giovedì, sollevando un conflitto di competenza tra i pubblici ministeri sull'inchiesta relativa al dolce natalizio prodotto dalla casa dolciaria in provincia di Cuneo. Ora spetta al procuratore generale della Cassazione prendere una decisione in merito al conflitto. La nota influencer deve rispondere a tre episodi specifici, tutti relativi a presunte irregolarità connesse con i prodotti delle società produttrici, con la sua difesa affidata a rappresentanti legali.