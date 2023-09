Cdm, via al Decreto contro la criminalità minorile

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto contro la criminalità minorile. Un provvedimento che commente elementi nuovi ma anche qualche mancanza rispetto alle voci della vigilia.

Nessun abbassamento invece dell'età per la punibilità, come avrebbe richiesto il leader della Lega, Salvini. E niente stop all'accesso dei siti porno per i minori come proposto dal Ministro Roccella.



COSA CONTIENE IL DECRETO

«Repressione dei crimini e percorso rieducativo», ha detto il Ministro della Giustizia Nordio «agendo anche sui genitori ove risiede molto spesso nella scarsità di senso civico la radice dei problemi». È previsto che nei casi di associazione a delinquere che coinvolgono un minore, anche solo come vittima della situazione, il pm può segnalare la situazione di disagio per interventi nei confronti dei genitori arrivando alla perdita della capacità genitoriale.

Rafforzate le sanzioni contro i genitori che abbandonano i figli, togliendoli dalla scuola dell'obbligo. Oggi da sanzione si passa al reato.

Viene confermato l'abbassamento da 9 a 6 anni della soglia di pena per cui applicare la custodia cautelare a cui viene unita anche la condizione del pericolo di fuga, che prima non esisteva. Nessun intervento sull'età della responsabilità penale che resta a 14. «È contrario all'utilità ed all'etica» ha detto Nordio.

Per chi maggiorenne che si trova a scontare la pena in un carcere minorile con presupposti, comportamenti e reati gravissimi verso i minori, è previsto il trasferimento in un carcere ordinario. Sarà il magistrato di sorveglianza la decisione caso per caso.

Per prima cosa a Caivano verrà ripristinato il famoso centro sportivo, una volta luogo di aggregazione, ora discarica nelle mani della criminalità.