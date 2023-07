La Casa Bianca poco fa ha confermato le indiscrezioni della stampa degli ultimi giorni in merito alla fornitura a Kiev delle famose bombe grappolo (vietate per la loro violenza in diversi paesi del mondo). «Daremo le cluster bomb all'Ucraina» hanno confermato da Washington.

Ma il segretario generale dell'Onu, Guterres, ha contestato la decisione dell'amministrazione Biden