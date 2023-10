Biden: «Gli Usa sono con Israele che ha diritto di difendersi»

“Gli americani uccisi in Israele sono almeno 14. Quello di Hamas è terrorismo e noi dobbiamo essere chiari: siamo a fianco di Israele e assicurarci che abbia il necessario”. È quanto ha annunciato poco fa il presidente statunitense Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca, ha fatto il punto sulla situazione in Medio Oriente. “Israele ha il diritto di difendersi dopo l'attacco. Gli Usa stanno aumentando l'ulteriore assistenza militare a Tel Aviv, comprese munizioni e intercettori per rifornire lo scudo anti aereo Iron Dome”, ha aggiunto il presidente.