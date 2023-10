Biden: «Capire cos'è successo a Gaza»

Comincia come peggio non poteva il viaggio di Joe Biden in Israele e nel Medio Oriente. Il missile che ieri sera ha colpito l'ospedale battista a Gaza causando centinaia di vittime ha scatenato la rabbia del mondo islamico portando sia Abu Mazen che il Re di Giordania ad annullare l'incontro fissato con il Presidente Usa.

«Dobbiamo capire cos'è successo ieri a Gaza» ha detto Biden che oggi vedrà Netanyahu.

Intanto continua lo scambio di accuse reciproche tra Hamas ed Israele sulla strage di ieri. Tel Aviv dice di avere intercettazioni telefoniche tra Hamas e gli uomini della Jihad Islamica che confermerebbero la tesi dell'incidente interno, cioè del missile lanciato da un cimitero alle spalle dell'ospedale che avrebbe preso una traiettoria sbagliata