Balneari, l'Unione europea ha inviato a Roma la lettera d'infrazione

La lettera di procedura di infrazione verso l'Italia, contenente il parere motivato dell'esecutivo europeo sul dossier delle concessioni dei Balneari, è stata inviata a Roma dalla Commissione europea. L'invio della missiva è nuovo passo nell'attivazione nella procedura di infrazione per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkenstein.

Il titolo della missiva è "Concessioni balneari in Italia - Violazione della Direttiva e dei Trattati in funzione dell'Ue" ed è visibile nella pagina web della Commissione che contiene e aggiorna gli atti relativi alle procedure di infrazioni aperta. La data riportata è quella odierna. Uno Stato membro, una volta che riceve il parere motivato della Commissione su un caso specifico, ha due mesi di tempo per rispondere e adeguarsi alle norme Ue.



(ANSA)