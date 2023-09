Amato: «Non ho detto di avere la verità ma parlavo dell'ipotesi più probabile»

«Quella del missile resta l'ipotesi più probabile». Giuliano Amato in conferenza stampa ha precisato alcuni concetti dopo la famosa intervista sulla strage di Ustica di alcuni giorni fa in cui chiamava in causa la Francia come responsabile della strage di Ustica.

«Non ho detto di aavere la verità - ha spiegato Amato - ma ho solo ribadito quella che a tutti gli effetti resta l'ipotesi più probabile»