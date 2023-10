Alle 9.30 il consiglio dei ministri sulla manovra economica

È il giorno del via libera del governo alla manovra economica 2024. Una legge di bilancio i cui contorni sono noti dopo l'approvazione della Nadef. 24 miliardi circa, di cui 16 in deficit dedicati al taglio del cuneo fiscale ma solo per un anno (quando in molti chiedono un intervento definitivo). 3 mld andranno alla sanità.

Alle 10.30 conferenza stampa del premier e del ministro Giorgetti