«Airbnb evade le tasse». Procura di Milano sequestra 779 mln di euro

La Guardia di finanza di Milano ha sequestrato su ordine del Giudice per le indagini preliminari, all'interno di un’inchiesta della Procura per reati fiscali, 779 milioni di euro ad Airbnb Ireland Unlimited Company, titolare dell’omonima piattaforma di affitti brevi e nei confronti di tre persone che hanno rivestito cariche di amministrazione all’interno del gruppo, tra il 2017 e il 2021. Lo si legge in una nota del procuratore Marcello Viola.