Blinken ed Austin, terminata la visita-lampo a Kiev

Ore 8.50 - L?annuncio dalla Casa Bianca

Il segretario di Stato e quello alla Difesa americani Antony Blinken e Lloyd Austin si sono recati domenica a Kiev, prima visita di leader Usa in Ucraina dallo scoppio delle ostilità da parte della Russia, e sono rientrati oggi in territorio polacco. Lo hanno reso noto funzionari americani. Durante il loro viaggio, Blinken e Austin hanno annunciato il graduale ritorno a partire da "questa settimana" di una presenza diplomatica Usa in Ucraina e un ulteriore aiuto diretto e indiretto di oltre 700 milioni di dollari a Kiev.