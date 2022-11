Non solo i tifosi, anche la squadra del Giappone pulisce lo spogliatoio dopo il match

Ore 14,30 - Tweet della Fifa che ringrazia la nazionale nipponica per il comportamento

Non solo i tifosi, ripresi mentre ripulivano lo stadio al termine della gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador. Anche la nazionale del Giappone si è resa protagonista di un gesto di estrema educazione dopo aver vinto contro la Germania: lo spogliatoio è stato lasciato in perfette condizioni, tirato a lucido da calciatori e staff come testimoniato da un tweet della Fifa che ha ringraziato i nipponici per l'esempio dato.