Mondiale Qatar 2022 - le partite di oggi

Ore 7 - Tutte le partite in programma al Mondiale nella giornata di sabato 26 novembre e dove vederle

Sono quattro le partite in programma nella giornata di oggi e torna in campo l'Argentina che deve riscattaersi dopo il passo falso del debutto. Si comincia alle 11 con Tunisia-Australia (Rai 2), alle 14 Polonoia-Arabia Saudita (Rai 2), alle 17 Francia-Danimarca (Rai 1) per chiudere con Argentina-Messico (diretta Rai 1 alle 20).