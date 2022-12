La moglie di Grant Wahl: "Morto per cause naturali"

Ore 14,50 - La vedova del giornalista statunitense deceduto nel corso di Olanda-Argentina ha pubblicato gli esiti dell'autopsia

Grant Wahl, giornalista americano morto in Qatar mentre stava lavorando nel corso di Olanda-Argentina, è deceduto per un malore e non c'è altra spiegazione. A renderlo noto è stata la vedova che in un lungo comunicato ha ringraziato la Fifa e le autorità per il sostegno e ha poi reso noti i risultati dell'esame autoptico realizzato sul corpo dell'uomo: "L'autopsia è stata eseguita dall'ufficio del medico legale di New York City. Grant è morto per la rottura di un aneurisma dell'aorta ascendente a crescita lenta e non rilevato con emopericardio. La pressione al torace che ha sperimentato poco prima della sua morte potrebbe aver rappresentato i sintomi iniziali. Nessuna quantità di CPR o shock lo avrebbe salvato. La sua morte non era correlata al COVID. La sua morte non era correlata allo stato di vaccinazione. Non c'era niente di nefasto nella sua morte".

A sollevare il sospetto di una morte non per cause naturali era stato il fratello di Grant, il quale aveva denunciato un possibile omicidio legato alle testimonianze pro comunità Lgbtq da parte di Wahl che in Qatar era stato anche fermato per aver indossato pubblicamente una maglietta arcobaleno.