Deschamps sul ritorno di Benzema: "Non me ne occupa adesso"

Ore 13 - Il ct francese alla vigilia della sfida con la Tunisia non risponde sul recupero del Pallone d'Oro

Benzema può tornare o no a disposizione della Francia prima della fine del Mondiale? Il tema è d'attualità ma il ct francese Deschamps non vuole sentirne parlare. Ecco alla vigilia della sfida con la Tunisia: "Non è quello che mi preoccupa ora, non so cosa dicono o come lo dicono. Conosci la sua situazione e il tempo che ha bisogno per riprendersi. Mi occupo dei 24 giocatori che sono. Non so, se vuoi immaginare, parlare, discutere... Non mi esprimo su questioni che riguardano la nostra routine quotidiana".