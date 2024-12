Le voci più lette su Wikipedia Italia nel 2024: la classifica

La fine dell'anno significa anche che è tempo di bilanci, e tra i più curiosi spiccano quelli legati alle ricerche sul web. E se su Google, nel 2024, gli italiani hanno cercato informazioni soprattutto su Angelina Mango, Donald Trump e Israele, in italiano su Wikipedia, la celebre enciclopedia online, i risultati sono differenti. A fare luce su questa classifica ci ha pensato Wikimedia Italia, rivelando dati sorprendenti.

Ecco nel dettaglio, cosa è emerso.

La voce “Jannik Sinner” ha avuto 5.023.355 visite ottenendo così il titolo di voce più letta in assoluto. Un ennesimo trionfo per il tennista azzurro, attualmente numero uno al mondo e sicuramente uno dei personaggi più apprezzati durante l’anno che sta per concludersi. Da progetto di campione a star globale. In 12 mesi o poco più. Nel 2024, Sinner non si è limitato a dominare il tennis mondiale, ma è diventato un simbolo dello sport italiano, al pari di leggende come Roberto Baggio o Valentino Rossi, capaci di segnare un’epoca in Italia. Jannik oggi appare in svariate pubblicità, presta il suo volto a tante iniziative ed è spesso invitato come guest star a grandi eventi di prestigio.

Sinner vince il torneo di Miami (Ansa)

Al secondo posto c’è ancora lo sport, con il Napoli Calcio (2.863.957 visite), spinto dall’entusiasmo per la recente conquista dello scudetto. Seguono poi, al terzo posto, le ricerche dedicate alla Rai (2.400.763 visite), che nel 2024 ha celebrato i 70 anni dall’inizio delle trasmissioni televisive, risalenti al 3 gennaio 1954.

In quarta posizione si piazza il social media “Facebook” che ha totalizzato 2.280.076 visite su Wikipedia con i festeggiamenti per il suo ventesimo anniversario. Il social network dei record andava online il 4 febbraio 2004. Era un mercoledì. Si presentava con un articolo davanti (all’inizio si chiamava TheFacebook) ed era destinato agli studenti di Harvard - la prestigiosa università americana dove Mark Zuckerberg studiava informatica e psicologia - per connettersi tra loro, scambiarsi informazioni, foto, opinioni. E per flirtare. Non ci è voluto molto per uscire dai cortili di Harvard e conquistare il mondo, rivoluzionando la vita virtuale, ma anche reale, di milioni di persone, e diventando in pochi anni “IL” social network, come il titolo del film di David Fincher che ripercorre i successi e i guai (soprattutto legali) dei primi anni di vita di Facebook.

Tra le voci più cliccate troviamo anche Italia (2.018.285 visite), grazie alle elezioni europee e regionali e alla partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Svoltesi dal 26 luglio all’11 agosto, i Giochi hanno visto la partecipazione di 403 atleti italiani, un numero record che ha portato il nostro Paese al settimo posto fra le nazioni più numerose. La spedizione azzurra ha eguagliato - ma con più ori - il bottino di Tokyo 2021, quando fu superato il record di 36 podi che durava da Roma 1960: 40 medaglie. Gli azzurri a Parigi hanno conquistato 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi.

Sesto per visite su Wikipedia è stato il cantante Mango (1.941.212 visite) con un picco di visualizzazioni a febbraio, quando sua figlia Angelina ha trionfato al Festival di Sanremo.

Angelina Mango, vincitrice della celebre kermesse canora, si è guadagnata anche il settimo posto nella classifica delle ricerche, con 1.870.711 visite.

Scendendo all'ottavo posto troviamo il campionato europeo di calcio 2024 con 1.781.970 visite, mentre al nono l'omicidio di Elisa Claps (1.696.558 visite) che ha coinvolto tantissime persone anche grazie agli approfondimenti legati al caso di cronaca nera. Per Elisa - Il caso Claps è l'esempio più noto: miniserie televisiva italiana diretta da Marco Pontecorvo, ha riportato sotto i riflettori la storia della ininterrotta battaglia di Gildo Claps e della sua famiglia per fare luce sulla scomparsa di Elisa, uscita per andare a messa in un'assolata domenica di settembre del 1993. Da quel giorno scompare fino al ritrovamento del suo corpo, 17 anni dopo, nel sottotetto di una chiesa.

A chiudere la graduatoria c’è il film del regista greco Yorgos Lanthimos, Povere creature! (1.694.016 visite). La pellicola - vincitrice del Leone d’Oro a Venezia, di due Golden Globe e di ben quattro Oscar - ha consolidato il suo successo grazie alla straordinaria interpretazione di Emma Stone, premiata come Miglior attrice protagonista.