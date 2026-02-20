Milano Cortina 2026, il «cappuccino olimpico» con il logo dei Giochi che ha conquistato tutti

A pochi passi dallo Snowpark olimpico, la colazione si trasforma in un omaggio ai Giochi. Al Bar Tipo Coffee di Livigno, i cappuccini si vestono a festa: sulla schiuma compaiono infatti il logo ufficiale di Milano-Cortina 2026 e le mascotte, disegnati con mano sapiente e profonda passione artigianale. Non è solo caffè, in questo caso. No, è un gesto di accoglienza, un modo per far entrare lo spirito olimpico persino nella pausa mattutina.

Il «cappuccino olimpico»

La tecnica è quella della latte art (si utilizza la schiuma di latte per creare intricati disegni che galleggiano sulla superficie della tazzina). Per ottenere il miglior risultato, sostanzialmente, il latte deve essere riscaldato a vapore in modo da creare una micro-schiuma, che si separa successivamente dal caffè e forma dei motivi sulla parte superiore della tazza. L’anima della bevanda, ad ogni modo, è un puro omaggio all’evento. Ed ecco che ogni tazzina racconta le Olimpiadi: dal simbolo dei cinque cerchi ai personaggi che accompagnano la manifestazione. Chi si siede al bancone del Bar Tipo Coffee sa di trovare davanti a sé non solo una bevanda calda, ma un piccolo manifesto di orgoglio territoriale. Alcuni clienti arrivano appositamente, attratti dal passaparola. Altri invece scoprono la sorpresa per caso, e l’entusiasmo per il «cappuccino olimpico» è quasi sempre immediato.

Milano Cortina 2026 passa anche dal bar

Livigno vive di montagna, neve e accoglienza. Durante le settimane olimpiche, difatti, il flusso di visitatori, atleti, giornalisti e appassionati si moltiplica. Le attività commerciali si impegnano a rispondere a tono, con proposte pensate per l’occasione. E il cappuccino decorato è proprio una di queste: un gesto semplice, ma in grado di lasciare il segno nel cuore di turisti e atleti. Perché in montagna, il calore di una tazza e l’attenzione al dettaglio possono contare (quasi) quanto una discesa perfetta.

Tra una gara e l’altra, tra emozioni sulle piste e chiacchiere al calduccio mentre si mangia qualcosa, il caffè è (come peraltro è sempre stato) un rituale condiviso. E il logo olimpico sulla schiuma? Un ricordo da portare con sé, insieme al gusto delle Alpi.