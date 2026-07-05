Il cioccolato Amedei incontra Matias Perdomo: nasce la collaborazione più golosa del 2026

Quando il cioccolato incontra l’alta cucina, il risultato va ben oltre un semplice piatto. È un dialogo tra tecniche, materie prime e visioni creative che trova una nuova espressione nella collaborazione tra Amedei e Matias Perdomo, chef di Contraste. Un progetto che accompagnerà la seconda metà del 2026 e che culminerà con una limited edition natalizia destinata agli appassionati di cioccolato e fine dining.

L’incontro nasce dall’idea di portare il cioccolato oltre i suoi confini tradizionali. Dopo aver esplorato il dialogo con il design e l’hospitality, Amedei sceglie infatti di confrontarsi con la cucina d’autore, affidando a uno degli chef più creativi della scena italiana il compito di reinterpretare il proprio patrimonio di sapori. Il punto di partenza rimane la filosofia della maison toscana: una ricetta essenziale, costruita su cacao, zucchero di canna, latte e frutta selezionati, lavorati secondo l’approccio bean-to-bar che da oltre trent’anni rappresenta la firma del marchio.

Il primo capitolo della collaborazione prende vita proprio da Contraste, dove il cioccolato Amedei entrerà a far parte dell’esperienza gastronomica proposta a fine degustazione. I petit four seguiranno il ritmo delle stagioni: durante l’estate i fondenti saranno accompagnati da pesche, lamponi e anguria, mentre l’autunno porterà in tavola un omaggio alla Toscana e alla letteratura italiana attraverso una personale interpretazione della Divina Commedia. Un percorso ispirato ai tre regni danteschi che accompagnerà gli ospiti in una progressione di gusto destinata a culminare con il celebre “Porcelana”, la referenza più iconica e preziosa della collezione Amedei.

La collaborazione continuerà poi anche fuori dal ristorante. Per il Natale 2026, Matias Perdomo firmerà infatti una creazione in edizione limitata realizzata insieme ad Amedei utilizzando il Toscano Black 70, il fondente che alla fine degli anni Novanta ha contribuito a diffondere in Italia la cultura del cioccolato bean-to-bar grazie al controllo diretto dell’intera filiera, dalla selezione delle fave fino alla tavoletta. La special edition sarà disponibile esclusivamente attraverso l’e-commerce del marchio e arriverà in tempo per le festività.