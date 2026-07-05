Leclerc trionfa a Silverstone Antonelli rompe, Hamilton terzo

Vincere a Silverstone è un medaglia sul petto di qualsiasi pilota, farlo dopo un periodo di crisi come quello che ha attraversato Charles Leclerc è ancora più bello. La vittoria del monegasco conferma che la Ferrari può competere con le Mercedes anche se le frecce d’argento sembrano ancora un po’ più veloci. Stavolta la dea bendata ha premiato Leclerc e punito Kimi Antonelli, ha favorito Russell e penalizzato Lewis Hamilton. Ma è stato un gran premio bellissimo e pieno di colpi di scena con Leclerc che è scattato al via dei semafori affiancato da Hamilton con Antonelli un po’ sorpreso, ma poi Kimi ha superato Lewis ed è andato a caccia di Leclerc. I team hanno scelto strategie diverse: Leclerc ha cambiato le gomme al venticinquesimo giro mentre Antonelli ha aspettato molto di più e quando lo ha fatto i suoi tempi erano nettamente migliori di quelli di Leclerc. Ma il duello non c’è stato, la Mercedes di Kimi ha tradito l’italiano che alla fine ha chiuso al sedicesimo posto. Dietro Hamilton sembrava tranquillamente avviato alla doppietta Ferrari con Verstappen ad inseguire, ma proprio l’uscita di strada di Max ha riaperto i giochi. Safety car e Ferrari subito ai box per il cambio gomme mentre Russell è rimasto in pista e si è trovato davanti ad Hamilton. La direzione gara ha deciso di lasciare la Safety Car fino al traguardo e così la classifica non è cambiata. Un colpo di fortuna per Russell che nel giorno del ritiro di Antonelli si porta a 25 punti dal leader mondiale, Hamilton è a meno 32, Leclerc è distanziato di 71 punti.

La felicità di Charles

“Le mie vittorie ogni volta hanno qualcosa, non so, non è mai facile”. Leclerc sorride, si emoziona, gode. “E’ incredibile, purtroppo la fine, con la safety, non è quella che avevo sognato. Ma vincere dopo gli ultimi week-end che erano stati particolarmente difficili è incredibile. Sabato mi pareva di aver trovato qualcosa, ma dovevo confermarlo”. E soprattutto, dice ancora il ferrarista, “il feeling è tornato dove doveva essere”. Per la Ferrari è la seconda vittoria stagionale. Ma è soprattutto una gara che ha tolto un peso dalla schiena di Leclerc: “Dopo Monaco il feeling non c’era. A Barcellona ho avuto un incidente ed è stato difficile. In Austria non andavo molto bene. Invece qui, a Silverstone, abbiamo messo tutto insieme. Spero di proseguire di slancio. Ringrazio tutto il team”. Si parla anche di Kimi e della Mercedes, ovviamente. Con Antonelli, dice Charles, “sarebbe stata al limite, era velocissimo, sarebbe stata una vera impresa tenere il primo posto. Poi ho sentito che aveva un problema”. E ancora: “Con un Kimi senza il suo problema non credo che la vittoria l’avrei tenuta. Ma qualche volta ci vuole un po’ di fortuna. Sono contento per il team, per i tifosi, per quelli che hanno sofferto con me nelle ultime gare”. Ha trovato la strada? Leclerc è onesto: “E’ stata una grande sorpresa essere così competitivo. Giovedì, quando dicevamo che avremmo fatto fatica, non ci stavamo nascondendo. Lo dicevano i numeri. Li dobbiamo guardare quando sono peggiori, ma anche quando sono migliori”.