Gusto: “Solo le passioni, le grandi passioni, possono innalzare lo spirito a grandi cose”

In questo momento la passione per l’inconfondibile Gusto della qualità italiana è il quid che può fare la differenza, l’atmosfera del Vinitaly è stata la dimostrazione della voglia di investire e di guardare al futuro

L’esplosione dei prezzi delle materie prime, la crisi economica internazionale, il pericolo dei tanto temuti dazi non devono diffondere allarmismo. Per combattere una sempre più agguerrita concorrenza, l’unica strada percorribile è la qualità. Proprio in questa direzione lavora con importanti risultati il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, per rendere la nostra qualità un irrinunciabile valore sociale, culturale ed economico. La forza della tradizione, investendo in innovazione, ricerca e sviluppo, sono le carte vincenti dei produttori ambasciatori nel mondo di questa punta di eccellenza del Made in Italy: il vino. Guidati da indiscusse capacità, talento e quella passione “vibrante” che consente di realizzare grandi cose. Di cui ne sono autentici esempi: Borgo Antico Vini, Masi, Famiglia Boscaini, Val D’Oca, Tenuta Claudio Mariotto, Vini San Felice, Cantina Tre Secoli, Tenute Lunelli, Rinaldi, Azienda Vinicola Le Magnolie, Santero Fratelli e CI.V.A.S.S., Aircomp Italia, Tenuta Roveglia, Tenuta Luisa, Vini Paterno, Carpano dal 1786, Tenuta Cavalier Angelo Pepe, Vini Semonte, Cantina Sampietrana, Marcon Autotrasporti, Vinicola Palama’, Pizzolato, Tenuta Del Priore, Alea Evolution, Tenute Nicosia, Aziende Vitivinicole Ceretto, Villiera Wines, GTR Logistica, Cantine Toso, Feudi San Gregorio, Fabbri.

