Unstoppable, la storia vera di Anthony Robles

Unstoppable è un film che racconta la straordinaria storia vera di Anthony Robles, un atleta che ha sfidato ogni avversità per diventare un campione americano di wrestling. Interpretato da Jharrel Jerome, Robles ha conquistato il titolo nazionale della Divisione 1 NCAA nonostante sia nato senza la gamba destra, dimostrando una determinazione e una resilienza fuori dal comune.

Il film segna il debutto alla regia di William Goldenberg, celebre montatore premio Oscar per Argo, con una lunga carriera costellata di nomination per film di grande successo come The Imitation Game e Zero Dark Thirty. Goldenberg, noto per il suo talento nel montaggio, si cimenta ora nella regia di un'opera che promette di essere altrettanto incisiva e toccante.

Il cast stellare comprende, oltre a Jerome, attori del calibro di Bobby Cannavale, Michael Peña, Don Cheadle e Jennifer Lopez. La presenza dello stesso Anthony Robles nel film, dove interpreta il ruolo di stuntman nelle scene di wrestling, aggiunge un ulteriore tocco di autenticità alla narrazione. Robles non solo ha partecipato attivamente alla realizzazione delle scene più complesse, ma è stato anche coinvolto come produttore, assicurando che la sua storia venisse raccontata con la massima fedeltà.

Jharrel Jerome, già noto per le sue straordinarie interpretazioni, ha dovuto affrontare un intenso allenamento fisico e mentale per calarsi nei panni di Robles. L'attore ha lavorato a stretto contatto con il vero Anthony, apprendendo non solo le tecniche di wrestling ma anche la filosofia e la determinazione che hanno guidato l'atleta verso il successo.

Prodotto da Artists Equity, la casa di produzione fondata da Ben Affleck e Matt Damon, Unstoppable è un progetto che si distingue anche per l'attenzione all'inclusività. Grazie alla collaborazione con IndieVisible, sono stati coinvolti Accessibility Coordinator per garantire un ambiente di lavoro sicuro e accessibile a tutto il cast e la crew.

Il film è tratto dal libro Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion, scritto dallo stesso Anthony Robles in collaborazione con Austin Murphy, e rappresenta non solo una celebrazione dello sport, ma anche una potente testimonianza di coraggio e forza di volontà.

Unstoppable è un film biografico che mescola dramma e sport, e promette di ispirare il pubblico con la storia di un uomo che ha saputo trasformare la sua disabilità in un punto di forza, raggiungendo traguardi che sembravano impossibili.