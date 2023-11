Una strana coppia in scena al Manzoni

Chissà se Neil Simon, mentre scriveva la sua commedia teatrale “La strana coppia”, si immaginava che da quel copione ne sarebbe nata una brillantissima commedia rappresentata a Broadway, un film leggendario, una sit-com, ancora repliche a Broadway e al West End, riadattamenti teatrali in tutto il mondo.

La trama è probabilmente nota ai più. Siamo a New York negli anni Sessanta, in un salotto intriso di fumo e umidità cinque amici giocano a poker (appuntamento fisso dei loro venerdì sera) nell’appartamento di Oscar Madison, uomo che dopo il divorzio ha trasformato la sua abitazione in un covo di sciattume, sporcizia, disordine, vivande ammuffite e scadute.

Quando il suo migliore amico, Felix Unger, viene sbattuto fuori di casa dalla moglie, Oscar gli propone di trasferirsi per un po' da lui. “Peccato” che Felix sia esattamente l’alter ego di Oscar, maniaco della pulizia e dell’igiene, timido, nevrotico e tormentato.

Inizia così una convivenza che ha quasi dell’inverosimile, i caratteri diversi dei due protagonisti danno il via a una serie di situazioni esilaranti, fino a colmare nella parte più divertente di tutto lo spettacolo, con l’entrata in scena delle sorelle Cecily e Gwendolyn Pigeon, inquiline del piano di sopra.

In Italia, la prima edizione andò in scena nel 1966, a Napoli con Walter Chiari e Renato Rascel nei ruoli che furono rispettivamente di Walter Matthau e Jack Lemmon.

Oggi a Milano, al Teatro Manzoni fino al 3 dicembre, la commedia rivive i suoi massimi splendori con altri due bravissimi attori come Gianluca Guidi (che ne è anche regista) e Giampiero Ingrassia.

Gianluca Guidi è un affascinante, squattrinato e disordinatissimo Oscar.

Ingrassia uno spassosissimo, meticoloso, cagionevole, esasperante misofobo Felix.

L’asso nella manica dello spettacolo viene sfoderato con l’entrata in scena di due originali e raggianti sorelle Pigeon.

“Devo dire che non è difficile scegliere Neil Simon come autore da rappresentare - racconta Gianluca Guidi - Non risulta nemmeno difficile scegliere La strana coppia come titolo per cercare I favori del pubblico. È però molto difficile trovare autori o testi della stessa levatura o abilità drammaturgica, soprattutto contemporanei. Nell’ attesa di trovarne altri così, io continuo a recitarlo e a dirigerlo”.

E a chi potrebbe definire Neil Simon come un po' “datato”, potremmo replicare che, oltre a essere un dialoghista con un senso dello humor difficilmente uguagliabile, la sua commedia è moderna e al passo con i tempi: le separazioni, i rapporti con il partner, le nevrosi e qualche paura di mettersi a nudo.

Due ore di leggerezza e di allegria, prendendo in giro le particolarità dei personaggi, e anche un po' noi stessi.

Perché in tutti noi, in maniera più o meno dominante, convive un Oscar o un Felix!

E il pubblico apprezza, ride e si diverte!