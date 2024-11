"Tradimento", la nuova soap turca di Canale 5

Dopo il successo de "La rosa della vendetta" e il boom di ascolti che registra ogni settimana "Endless love", un’altra soap turca si prepara a conquistare il pubblico di Canale 5.

Domenica 1º dicembre debutta in prima serata "Tradimento", una nuova serie internazionale con un mix di ingredienti vincenti. Il primo riguarda la protagonista, Guzide, magistrato inflessibile che ha il volto di Vahide Percin, attrice amatissima dai telespettatori grazie al ruolo di Hunkar in "Terra amara". E poi c’è la trama avvincente, che ruota attorno a una famiglia e a un dramma familiare in cui una lunga scia di segreti e menzogne si intreccia alla vita di ogni personaggio minacciando le relazioni e l’equilibrio di tutti.

Trama

Guzide è una rispettata giudice di famiglia dal temperamento forte e determinato, abituata a prendere decisioni difficili tanto nel lavoro quanto nella vita privata. Profondamente legata alla sua famiglia, composta dal marito Tarik (Mustafa Ugurlu) e dai figli Oylum (Feyza Sevil Gungor) e Ozan (Yusuf Cim), tende però a esercitare il potere anche a casa, imponendo a tutti le sue decisioni. Tuttavia, l’ordine e la stabilità che permeano la sua vita verranno sconvolti da un incontro inaspettato, che metterà in discussione le sue convinzioni più profonde e i suoi principi. Infatti, un segreto di lunga data le sconvolgerà l’esistenza costringendola a fare delle scelte che non avrebbe mai voluto fare.

"Tradimento" è diretta da Murat Saraçoğlu, scritta da Yıldız Tunç e realizzata da Tims&B Productions.