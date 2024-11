Al via "This is me" di Silvia Toffanin: le anticipazioni della prima puntata

Mercoledì 20 novembre, in prima serata su Canale 5, debutta l'atteso evento televisivo di quest'autunno: This Is Me, un programma in tre puntate che racconta le storie di numerosi talenti nel canto e nella danza, tutti cresciuti all'interno di Amici, il talent show più longevo della televisione italiana. Condotto da Silvia Toffanin, lo show esplora il percorso che ha portato questi giovani artisti a realizzare il loro sogno, ripercorrendo le tappe iniziali e l'evoluzione delle loro carriere.

In un ampio e luminoso studio televisivo, la Toffanin dialoga con musicisti e ballerini che, grazie all'esperienza accumulata nella scuola di Amici, hanno imparato non solo la tecnica, ma anche la disciplina, l'importanza delle regole e la gestione delle emozioni sul palco. Ogni storia raccontata è un viaggio che, partendo da quel primo passo nel talent, li ha portati a diventare veri e propri artisti di successo. Le loro esperienze oggi includono tour, esibizioni dal vivo, firme per dischi e posizioni nelle classifiche, con il riconoscimento delle principali compagnie di danza e delle major discografiche.

Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata di This Is Me vedrà protagonisti artisti straordinari, tra cui Emma, vincitrice di Amici nel 2010 e una delle voci più potenti della musica italiana, con una carriera che l’ha portata a vincere Sanremo e a condurre il Festival al fianco di Carlo Conti. In studio anche Giuseppe Giofrè, vincitore della categoria Danza nel 2011, oggi ballerino di fama internazionale che ha lavorato con star del calibro di Taylor Swift, Jennifer Lopez, e Ariana Grande. E ancora, il cantautore multiplatino Irama, trionfante nel 2018, la ballerina Elena D'Amario, che ha scelto di crescere artisticamente negli Stati Uniti con la prestigiosa Parsons Dance Company, e Stash, leader dei The Kolors, vincitore di Amici nel 2015.

A questi si aggiungono Diana Del Bufalo, attrice e cantante, attualmente in scena nel musical Tra sogni e desideri, e la ballerina professionista australiana Isobel, la cui determinazione l’ha portata a farsi strada nel mondo della danza. Tra i nuovi volti, spiccano i talenti emergenti come Serena Carella, la ballerina Marisol, vincitrice della categoria ballo nel 2023, e i cantanti Petit e Mida, promettenti stelle della scena musicale.

I cantanti in studio

In studio, anche artisti affermati come Fabri Fibra, Baby Gang, Ermal Meta, Raf e Fred De Palma, che arricchiranno la serata con le loro performance.

A dare un tocco di leggerezza e allegria ci sarà un’interruzione comica, affidata alla simpatia di Francesco Cicchella, che farà divertire il pubblico con la sua irriverente comicità. Non mancheranno anche le celebri sigle di Amici, come Fame, It’s Raining Men e Maniac, eseguite dai professori e coreografi d’eccellenza come Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.