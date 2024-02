The Family Stallone, la seconda stagione arriva su Paramount+

Oggi, Paramount+ ha rivelato il trailer ufficiale della seconda stagione della famosa docuserie "THE FAMILY STALLONE". La serie vede come protagonisti l'attore candidato all'Oscar Sylvester Stallone, sua moglie Jennifer Flavin Stallone e le loro figlie Sophia, Sistine e Scarlet. A partire dal 22 febbraio, gli episodi saranno disponibili settimanalmente su Paramount+ in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Corea del Sud, oltre a essere già stati lanciati negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, America Latina e Brasile.

In questa nuova stagione, dopo quattro decenni di celebrità a Los Angeles, gli Stallone decidono di abbandonare definitivamente Hollywood e trasferirsi verso est. Con le figlie Sophia e Sistine che inseguono i propri sogni a New York City e Scarlet che vive la sua esperienza universitaria e un nuovo amore a Miami, Sylvester e Jennifer Stallone si stabiliscono a Palm Beach. Nonostante la distanza fisica, la famiglia si riunisce in un affascinante viaggio in Italia, esplorando la storia della propria famiglia, rinfrescando il legame affettivo e creando ricordi indelebili.

La produzione di THE FAMILY STALLONE è curata da MTV Entertainment Studios, con Benjamin Hurvitz e Nadim Amiry in veste di produttori esecutivi. Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer ricoprono il ruolo di produttori esecutivi per Bunim-Murray Productions, mentre Chris Ray e Jason Williams sono co-produttori esecutivi.