Torna su Netflix la serie da record "Sweet Home 2"

La serie horror apocalittica di Netflix "Sweet Home" sta per tornare per la sua seconda stagione dopo tre anni, promettendo battaglie più intense tra umani, mostri e creature intermedie.

Basata sull'omonimo webtoon di Naver, la prima stagione della serie originale coreana è decollata immediatamente dopo la messa in onda nel dicembre 2020. Il suo contorto racconto post-apocalittico, gli elementi fantastici e il concept dark ma stravagante, supportati da un cast stellare - uno tra tutti, il protagonista, Song Kang - hanno conquistato un pubblico globale.

La seconda stagione è migliorata in tutti i sensi e la sua visione del mondo di "Sweet Home" è stata notevolmente ampliata, ha dichiarato il produttore Lee Eung-bok durante un evento oggi a Seoul per promuovere la serie in arrivo su Netflix il 1 dicembre.

"Nella prima stagione ci siamo concentrati più sulle storie di crescita di ogni personaggio", ha dichiarato il regista "Ma in questa stagione abbiamo cercato di migliorare in ogni aspetto, che si tratti di riprese, arte o effetti visivi". "Abbiamo raccolto le storie irrisolte della Stagione 1 per ampliarle con nuovi personaggi basati sulla storia originale", ha concluso.

Mentre "Sweet Home 1" è incentrata sulle lotte del protagonista principale, Cha Hyun-soo, interpretato da Song Kang, e degli altri sopravvissuti alla misteriosa "infezione" che trasforma le persone in mostri nella Green Home, la seconda stagione si trasforma in una vera e propria guerra di sopravvivenza mentre gli individui combattono la maledizione dei mostri nello spazio aperto.

A differenza di altre serie sugli zombie, i mostri di "Sweet Home" sono in realtà il risultato di una maledizione e non di un'infezione, il che rende ancora più difficile trovare una cura.

Song Kang ha annunciato che questa serie sarà il suo ultimo progetto prima di arruolarsi nell'esercito.