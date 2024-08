Squid Game: la seconda stagione arriva su Netflix il 26 dicembre

Per i fan delle serie Netflix è uno degli annunci più attesi. L’area di Squi Game riapre ufficialmente le sue porte il 26 dicembre, per una seconda stagione di giochi tra la vita e la morte.

Netflix ha annunciato che l'attesissima seconda stagione di "Squid Game" sarà presentata in anteprima alla fine del 2024, mentre la stagione finale della serie di successo è prevista nel 2025.

La rivelazione è stata fatta attraverso una lettera scritta da Hwang Dong-hyuk, la mente dietro l'acclamata serie, che funge anche da produttore esecutivo, scrittore e regista.



Cosa dice la lettera di Hwang Dong-hyuk?

Il gioco inizia ora!

Sono passati quasi tre anni da quando la stagione 1 ha ricevuto una risposta incredibile in tutto il mondo e si sono verificati molti eventi inaspettati. Sono più che felice di scrivere questa lettera per annunciare la data di uscita della stagione 2 e condividere le notizie sulla stagione 3, che sarà l'ultima. Il primo giorno delle riprese della stagione 2, ricordo di aver pensato: "Wow, non posso credere di essere tornato nel mondo di Squid Game!" È stata un'esperienza surreale. Mi chiedo anche come ti sentirai a tornare tre anni dopo.

Seong Gi-hun, che ha giurato vendetta alla fine della stagione 1, torna a partecipare ancora una volta al gioco. Si disseterà la sua sete di vendetta? Anche il Leader non sembra essere un avversario facile questa volta, e lo scontro esplosivo tra i loro due mondi continuerà fino alla fine della terza e ultima stagione, di cui puoi goderti l'anno prossimo.

Sono ansioso di vedere il seme che abbiamo piantato in questa nuova puntata di Squid Game crescere e continuare a dare frutti fino alla fine della storia.

Daremo del nostro meglio per portarti un'altra avventura piena di emozioni. Spero che tu sia entusiasta di quello che verrà.

Grazie sempre e a presto!





La stagione 2 di "Squid Game" promette di essere una pietra miliare nella storia delle serie televisive globali.

Gi-hun, il protagonista che ha affascinato milioni di persone interpretato da Lee Jung Jae, torna con una missione personale dopo aver abbandonato il suo piano iniziale di emigrare negli Stati Uniti.

Questo nuovo capitolo non solo alza la posta in gioco emotiva, ma promette anche di approfondire le dinamiche e i conflitti introdotti nella prima stagione.





Il trailer