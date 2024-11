Silvia Toffanin presenta "This Is Me": il nuovo programma che celebra i talenti di "Amici"

Il 20 novembre, in prima serata su Canale 5, prende il via un appuntamento imperdibile: This Is Me, uno speciale in tre serate interamente dedicato ai talenti che hanno segnato la storia del popolare show televisivo Amici. Con Silvia Toffanin alla conduzione e Stéphane Jarny come direttore artistico, queste serate si presentano come un viaggio nelle storie, nei successi e nei progetti futuri degli artisti nati dal celebre talent.

This Is Me non sarà solo un susseguirsi di performance spettacolari, ma una celebrazione dei sogni e dei sacrifici che hanno portato aspiranti artisti a diventare protagonisti nel mondo della musica e della danza, sia in Italia che all'estero. Accompagnando gli spettatori in un racconto emozionante, Toffanin ripercorrerà le tappe più importanti di questi talenti, esplorando come la loro partecipazione ad Amici li abbia proiettati verso il successo.

Ospiti d'eccezione e grandi nomi della cultura e dello spettacolo si alterneranno nelle tre serate per omaggiare questi artisti, protagonisti di un percorso unico. Tra interviste e performance mozzafiato, This Is Me offrirà momenti di riflessione e ispirazione, mostrando come la determinazione possa trasformare un sogno in realtà.

L'evento, prodotto da Fascino PGT per Mediaset e diretto da Andrea Vicario, è reso speciale dalla partecipazione del cast artistico di Friends & Partners, che contribuirà a dare vita a uno spettacolo unico.